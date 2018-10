(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2018 Fratelli d'Italia srotola bandiera tricolore in aula, richiamati da Fico Flash mob di Fratelli d'Italia in aula alla Camera dei Deputati. In prossimità del 4 Novembre, i deputati hanno srotolato una bandiera tricolore nel corso della seduta. Qualche momento di tensione con il presidente Fico che ha minacciato espulsioni dall'aula. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev