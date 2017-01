Frecciatine di Trump, Merkel: sono posizioni conosciute da tempo

Berlino (askanews) - Trump is coming e pochi non se ne sono accorti. Nato obsoleta, Brexit una gran cosa, l'Unione europea perderà altri pezzi e Angela Merkel che ha fatto un errore catastrofico aprendo le porte ai migranti. A pochi giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca, in un'intervista al tabloid tedesco Bild e al quotidiano britannico Times, il prossimo presidente statunitense si è tolto diversi sassolini dalla scarpa.Pronta e diplomatica la risposta che arriva da Berlino. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha letto con interesse l'intervista al presidente americano eletto, Donald Trump, ha dichiarato laconicamente il portavoce della Lady di ferro germanica Steffen Seibert. Le posizioni della cancelliera sulla politica per i rifugiati e sulla partnership transatlantica sono note e pertanto adesso aspettiamo l'insediamento del presidente Trump e poi stringeremo una stretta collaborazione con ilnuovo governo, ha concluso Seibert.Sull'argomento poi è intervenuta la stessa Merkel, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier neozelandese Bill English in visita ufficiale a Berlino. "Personalmente resto in attesa dell'inaugurazione del presidente statunitense. È così che funziona. Da quel momento entreremo in relazione con la sua amministrazione a tutti i livelli. Trump ha sottolineato le sue posizioni ma ormai le conoscevamo da tempo. Anche le mie posizioni sono ben note. E sappiamo anche che la lotta al terrorismo resta una grande sfida per tutti i paesi" ha tagliato corto la cancelleria.