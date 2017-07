Frutta e verdura: si impennano i consumi in Italia, le voci nei mercati torinesi

(Agenzia Vista) Torino, 13 luglio 2017 Italiani sempre piu' salutisti a tavola: si impennano infatti i consumi di frutta e verdura che nel 2016 hanno raggiunto circa 320 chili a testa, tre in più rispetto all’anno precedente. L'andamento positivo dei consumi è spinto soprattutto dalle preferenze alimentari dei giovani che fanno sempre più attenzione al benessere a tavola. Secondo un'indagine di Coldiretti, la spesa per frutta e verdura degli italiani raggiunge i 98 euro al mese per famiglia, sorpassando la carne e diventando la prima voce del budget alimentare delle famiglie, con una rivoluzione epocale per le tavole nazionali che non era mai avvenuta in questo secolo. Courtesy Rete7