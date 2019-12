(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2019 Fs, il presidente Castelli: "10 anni di alta velocità volano per il Paese" Il Gruppo FS Italiane celebra il primo decennale dell'Alta Velocità in Italia, dal al primo viaggio in Frecciarossa nel 2009 sulla nuova linea AV Torino - Salerno. La cerimonia alla presenza dei vertici del Gruppo FS e delle più alte cariche dello Stato: Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale, e Gianluigi Castelli, presidente del Gruppo Fs Italiane. Presenti Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica e Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev