Funerali bimbo ucciso a Cardito, applausi all'arrivo della bara bianca del piccolo Giuseppe

(Agenzia Vista) Pompei (NA), 02 febbraio 2019 Funerali bimbo ucciso a Cardito, la disperazione di familiari e amici, qualcuno inveisce contro la madre Tanti applausi all'arrivo della bara bianca del piccolo Giuseppe Dorice, ucciso dal patrigno Tony Essoubti Badre a calci e pugni per aver rotto la sponda di un letto appena acquistata, ai funerali svoltisi alla chiesa di San Giuseppe a Pompei. Almeno 200 persone hanno partecipato alla funzione per dare l'ultimo saluto al piccolo Giuseppe. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it