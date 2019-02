Funerali di Emiliano Sala in Argentina, tifosi in lacrime

Progreso, 16 feb. (askanews) - Progreso, Argentina. Qui si piange la tragedia di Emiliano Sala, il calciatore morto in un incidente aereo tre settimane fa mentre sorvolava la Manica; l'argentino, 28 anni, aveva appena lasciato il Cardiff e firmato un contratto da 17 milioni di euro con il Nantes, nella serie A francese. Ci sono volute due settimane per recuperare dal mare il corpo del giocatore nel relitto.Progreso è una cittadina della provincia di Santa Fe; da qui Sala aveva mosso i primi passi verso la carriera europea. Alla camera ardente nella palestra locale, il padre, la madre, la sorella e gli amici sono stati raggiunti da decine di persone.La zia, Mirta Taffarel: "Mi piacerebbe trovare un responsabile, qualcuno che mi dica cosa è successo. Ma è stata solo una fatalità che ci ha portato qui".E Lucia Torres, una abitante del paese, piange: "Progreso è in lutto dal 21 gennaio. Spero solo che la famiglia ce la faccia".