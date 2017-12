(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2017 Funerali Jhonny Holidey, Macron applaudiamo per ricordare lo spirto del rock e del blues 'Per ricordare lo spirito del rock and roll e del blues, per dirgli grazie, e perchè non muore mai, vi propongo di applaudire Johnny Hallyday' Le parole commosse del Presidente Francese Macron ai funerali del cantante celebrati sugli Champs Elysèe. _Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev