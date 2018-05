(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2018 Funerali Pamela Mastropietro, feretro lascia la chiesa tra gli applausi, palloncini volano in cielo In tanti hanno partecipato all'ultimo saluto per Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa a MAcerata in circostanze ancora poco chiare. Un forte applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa e sono stati fatti volare decine di palloncini bianchi e rosa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it