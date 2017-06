Funghi materiali del futuro? Le creazioni di un designer italiano

Roma, (askanews) - A guardarle bene sembrano un paio di pantofole normali, ma la domanda che sorge spontanea è: saranno comode? Sì, perché queste ciabatte sono fatte con i funghi, così come i vasi, i libri, i piccoli oggetti e persino una sedia. Tutte creazioni dell'artista e designer italiano Maurizio Montalti, che da tempo vive e lavora in Olanda, e che è possibile ammirare nell'esposizione permanente "A Fungal Future" ad Amsterdam, ospitata all'interno di Micropia, unico museo al mondo dedicato ai microbi.La sua speranza è che in futuro i funghi possano sostituire anche la plastica e altri materiali difficili da riciclare. Ha iniziato a studiarli e a lavorarci da pochi anni, voleva sperimentare progetti alternativi che coinvolgessero altre specie, cercando relazioni con organismi e sistemi viventi. La parte che usa di più, spiega, è il micelio, l'intricata rete di filamenti sotterranei invisibile all'inizio all'occhio umano, ma capace di diventare densa come una matassa in poco tempo."I funghi crescono finché non si vedono tutti questi piccoli fili - dice Ilja Dekker, che lavora nel laboratorio di Micropia - e questo che vedete qui è il micelio". "Può essere usato per realizzare tante cose, vasi o oggetti d'arredamento, ma è molto simile anche ad alcuni materiali che si usano per costruire le nostre case".Per lavorare i funghi e renderli materiali naturali, compostabili e adatti a essere rilavorati, spiega Montalti, bisogna cuocerli a circa 70 gradi per fermarne il processo naturale di crescita. Il loro utilizzo in futuro, potrebbe aprire molte prospettive. "Ci sono già molte applicazioni nella ricerca, ma si inizia anche a usarli nella realtà, soprattutto in settori come il design e l'arredamento o nell'industria automobilistica, tutto questo farà presto parte della vita di tutti noi".