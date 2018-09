(Agenzia Vista) Napoli, 27 settembre 2018 Furlan: "Con Di Maio troveremo soluzioni per lavoratori rimasti senza ammortizzatori sociali" "Con Di Maio troveremo soluzioni per lavoratori rimasti senza ammortizzatori sociali". Queste le parole di Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl sull'incontro di lunedi con Luigi Di Maio. Il Segretario ha partecipato a Napoli all'incontro " Fai Bella l'Italia. Per il rilancio del lavoro agroalimentare e ambientale nel nostro Bel Paese", organizzato dalla Fai, la federazione agroalimentare industriale e ambientale della Cisl. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it