(Agenzia Vista) Milano, 26 dicembre 2019 Furto a casa di Taylor Mega, lo annuncia l'influencer su Instagram La nota influencer Taylor Mega ha annunciato tramite le stories di Instagram di aver subito un furto in casa sua a Milano. La giovane non era in casa, rubati gioielli e altri oggetti di valore Fonte Instagram Taylor Mega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev