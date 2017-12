(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2017 Fusione BPVI-Banca Veneta, Zonin (Banca Vicenza): nessuna pressione da Bankitalia ''Con Veneto Banca non avvenne solo un incontro il 27 dicembre del 2013, ce ne sono stati quasi annualmente, perché nel nostro Consiglio era visto con interesse una fusione con Veneto Banca, mettendo insieme le due pecularità si guardava con interesse anche al Veneto, avere un grande istituto sarebbe stata un'ulteriore ricchezza''. Queste le parole di Gianni Zonin, ex presidente Banca Popolare di Vincenza, durante l'audizione in Commissione Banche. font eCamera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev