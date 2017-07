Amburgo (askanews) - Decine di migliaia di persone sono di nuovo scese in piazza ad Amburgo per protestare contro il vertice del G20 giunto alle battute finali. Lo ha riferito la polizia, che teme nuovi incidenti a margine del corteo dopo quelli dei giorni scorsi.Sono infatti già 213 gli agenti di polizia rimasti feriti e 143 le persone fermate per gli scontri mentre il numero dei manifestanti feriti non è ancora stato reso noto.