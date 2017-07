G20, breve saluto tra Gentiloni e la Merkel al meeting con i presidenti dei Paesi africani

(Agenzia Vista) Amburgo, 08 luglio 2017 Duri sconti tra manifestanti e polizia al G20 di Amburgo. Secondo il portavoce di manifestanti, tra i partecipanti alle proteste ci sono 100 feriti. I feriti tra le forze dell'ordine sono invece 159. Quarantacinque i fermati: la polizia tedesca ha comunicato di aver arrestato manifestanti provenienti da Francia, Olanda e Svizzera durante le proteste ad Amburgo a margine del G20. Altri manifestanti stranieri che stavano per raggiungere la città anseatica in treno e in aereo sono stati intercettati e costretti a tornare indietro: tra questi l'italiano Gianmarco De Pieri, co-presidente di Coalizione civica e leader del Tpo, fermato in aeroporto ad Amburgo. Sono stati invece rilasciati tutti e sette gli attivisti dei centri sociali bolognesi bloccati ieri. Numerosi i danni materiali, tra cui ad auto parcheggiate, negozi e alla sede della procura ad Altona. E uno degli elicotteri della polizia che pattugliano i cieli di Amburgo ha rischiato di essere colpito da un razzo di segnalazione esploso dai manifestanti durante le proteste. L'ultima giornata d'incontri, invece, inizia con il meeting dei Paesi G20 con i presidenti dei Paesi africani, per un confronto sull'emergenza migranti. fonte Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev