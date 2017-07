G20, come un arbitro di pugilato il primo ministro Vietnam saluta Juncker e Tusk

(Agenzia Vista) Amburgo, 08 luglio 2017 Duri sconti tra manifestanti e polizia al G20 di Amburgo. Secondo il portavoce di manifestanti, tra i partecipanti alle proteste ci sono 100 feriti. I feriti tra le forze dell'ordine sono invece 159. Quarantacinque i fermati: a polizia tedesca ha comunicato di aver arrestato manifestanti provenienti da Francia, Olanda e Svizzera durante le proteste ad Amburgo a margine del G20. Altri manifestanti stranieri che stavano per raggiungere la città anseatica in treno e in aereo sono stati intercettati e costretti a tornare indietro: tra questi l'italiano Gianmarco De Pieri, co-presidente di Coalizione civica e leader del Tpo, fermato in aeroporto ad Amburgo. Sono stati invece rilasciati tutti e sette gli attivisti dei centri sociali bolognesi bloccati ieri. Numerosi i danni materiali, tra cui ad auto parcheggiate, negozi e alla sede della procura ad Altona. E uno degli elicotteri della polizia che pattugliano i cieli di Amburgo ha rischiato di essere colpito da un razzo di segnalazione esploso dai manifestanti durante le proteste. fonte Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev