G20, Macron rompe protocollo, nella foto si sposta vicino a Trump

Roma, (askanews) - Una scena che ricorda i tempi in cui Silvio Berlusconi partecipava ai vertici internazionali e con la sua, alle volte, inopportuna ironia, faceva le corna durante la foto di rito.Nel primo giorno del G20 ad Amburgo è accaduto che per la tradizionale foto di famiglia, il presidente francese Emmanuel Macron abbia rotto il protocollo lasciando la posizione che gli era stata assegnata per andarsi a piazzare accanto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nelle immagini lo sguardo imbarazzato della padrona di casa, la cancelliera tedesca Angela Merkel.