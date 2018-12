(Agenzia Vista) Buenos Aires, 01 dicembre 2018 G20, Trump e Xi Jinping firmano la tregua commerciale dopo una cena al G20 in Argentina Donald Trump, presidente Usa, e Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, si sono incontrati per una cena, con le rispettive delegazioni, a margine del G20. I due presidenti hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra commerciale tra i due Paesi. fonte White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it