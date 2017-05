(Agenzia Vista) Taormina, 27 maggio 2017 E' cominciata la manifestazione degli antagonisti al G7 con partenza da una blindata Giardini Naxos, dove i cittadini si sono chiusi in casa e i negozioanti hanno eretto delle barricate per evitare che i propri negozi vengano danneggiati. In testa al corteo due grandi striscioni ''Sicilia in marcia contro i potenti della Terra'' e ''Dalla Siria a Manchester, le vostre guerre i nostri morti''. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev