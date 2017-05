Milano, 27 mag. (askanews) - Giro in elicottero sul territorio siciliano per le first lady riunite al G7 di Taormina e poi un tour per vistare le principali attrazioni locali mentre i loro partner decidevano i destini del mondo nel corso del vertice. A fare gli onori di casa è stata Manuela Gentiloni, moglie del premier italiano, che ha accompagnato Melania Trump, Brigitte Trogneux Macron, Akie Abe, Malgorzata Tusk e il marito della cancelliera tedesca Angela, Merkel Joachim Sauer.