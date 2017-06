(Agenzia Vista) Bologna, 10 giugno 2017 Alla vigilia del G7 ambiente cominciano le prime contestazione, in una citta' la cui routine non verra' cambiata dalla presenza dei ministri dell'Ambiente dei 7 Paesi piu' sviluppati al mondo. Un gruppo di antagonisti ha attraversato le strade del centro cittadino in bicicletta con indosso degli abiti da disinfestazione gridando, al megafono, No G7. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev