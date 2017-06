(Agenzia Vista) Bologna, 11 giugno 2017 In occasione dell’apertura dei lavori del G7 Ambiente i “pandini” del WWF invadono pacificamente uno dei luoghi simbolo di Bologna, via Rizzoli in prossimità delle Due Torri, per rimarcare l’urgenza di interventi nei confronti ai cambiamenti climatici che sono un’emergenza planetaria. Il titolo dell’iniziativa è “Save the Climate, Save the Humans” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev