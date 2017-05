(Agenzia Vista) Taormina, 26 maggio 2017 Alcuni attivisti dell'Oxfam hanno inscenato una protesta per chiedere il rispetto degli accordi di Parigi a tutti i leader presenti al summit. Gli attivisti si sono coperti il capo con delle giganti maschere da Trump, May, Trudeau, solo per citarne alcuni. fonte Oxfam Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev