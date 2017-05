Taormina (askanews) - Finalmente ce l'ha fatta. Dopo diversi tentativi andati a vuoto nei giorni scorsi finalmente il presindente degli Stati Uniti è riuscito a prendere la mano della moglie Melania, scendendo dalla scaletta dell'Air Force One al suo arrivo alla base aerea di Sigonella, in Sicilia, in vista del vertice G7, il summit dei capi di Stato e di governo in corso a Taormina, in Sicilia.