Palermo, 20 feb. (askanews) - Il sottosegretario all'Interno Luigi Gaetti da Palermo, a margine dell'incontro con il prefetto Antonella De Miro, affronta il tema dei beni sottratti alla criminalità organizzata. "Occorre creare una rete di imprese per dare aiuto reciproco alle aziende confiscate, un po' come è stato fatto qui con l'Hotel San Paolo dove una parte di ristrutturazione è stata realizzata grazie alle sinergie con altre aziende in modo da aiutare chi è già sul mercato", ha detto.