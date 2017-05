Gaffe di Trump: l'Australia ha una Sanità migliore della nostra

Roma, (askanews) - Non c'è fine alle gaffe di Donald Trump. L'ultima in ordine di tempo durante un incontro con il primo ministro australiano Malcolm Turnball. Il presidente degli Stati Uniti ha paragonato la sanità americana a quella australiana, che però è pubblica e gratuita. Le domande dei cronisti erano tutte per la nuova legge sulla sanità votata negli Stati Uniti dai Repubblicani alla Camera. Sarà fantastica ha detto Trump."Sarà un sistema sanitario fantastico. Adesso Obamacare è un fallimento. Non dovrei dirlo a questo amico australiano perché il vostro sistema sanitario è migliore, ma fra poco avremo un eccellente sistema sanitario. Obamacare è un fallimento."Ma appunto in Australia il governo federale paga larga parte dei costi sanitari, inclusi quelli degli ospedali pubblici.La nuova legge sulla Sanità, che dovrebbe sostituire quella di Barack Obama, potrebbe però venir smantellata nel passaggio al Senato. La versione votata dalla Camera è punitiva per le fasce sociali più deboli: malati gravi, anziani, e poveri.