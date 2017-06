Galletti: G7 ambiente, ottimista anche per le relazioni con Stati Uniti

(Agenzia Vista) Bologna, 10 giugno 2017 #ALL4THEGREEN, questo il titolo dell'iniziativa che offre convegni, eventi di piazza, mostre, installazioni, interventi di riqualificazione, dialogo interreligioso, oltre alla firma da parte delle regioni di un accordo per la lotta allo smog. L'iniziativa prelude Il G7 dei ministri dell'Ambiente in programma a Bologna l'11 e 12 giugno. Il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti ha partecipato alla cerimonia della messa in dimora di 19 alberi, uno per ogni edizione del G7, nel parco della Zucca di Bologna. A margine ha tracciato un bilancio della settimana dichiarando di aver vissuto "una bella esperienza", sostenendo di non aspettarsi "una risposta del genere dai cittadini di Bologna". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev