(Agenzia Vista) Milano, 24 giugno 2017 Il caldo asfissiante ha tenuto a freno anche l'esuberanza del corteo, che procede molto lentamente lungo le vie di Milano. Nonostante ciò la musica e il vociare attira molte persone alle finestre che, a volte sorridenti e a volte con sguardo assonnato, guardano sfilare il corteo multicolore. A circa metà del percorso non si segnalano particolari disagi per il traffico o malori per il caldo. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev