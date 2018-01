Gaza, impiegati Onu in piazza contro gli Usa per i palestinesi

Gaza (askanews) - Migliaia di impiegati dell'ufficio Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) sono scesi in piazza a Gaza per protestare contro la decisione del presidente degli Stati Uniti di "congelare" decine di migliaia di dollari destinati agli aiuti umanitari.In un contesto di forti tensioni tra Stati Uniti e Palestina, alimentate anche dalla decisione di spostare l'ambasciata Usa in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, l'amministrazione Trump ha annunciato a gennaio 2018 la sospensione del pagamento di 65 milioni di dollari all'Unrwa e 45 milioni di dollari supplementari destinati ad aiuti alimentari ai palestinesi.