Gazebo di Noi con Salvini a Napoli: 'qui bisogna ricominciare da zero e può farlo solo Salvini'

(Agenzia Vista) Napoli, 28 gennaio 2018 Gazebo Noi con Salvini a Napoli: 'qui bisogna ricominciare da zero e può farlo solo Salvini ' In piazza San Vitale a Napoli la seconda tappa del "LegAmoNapoli", il tour partenopeo per ascoltare dalla viva voce dei cittadini e dei residenti i problemi legati alla sicurezza in ogni singola municipalità e per proporre e individuare nuove soluzioni. Partecipano Rosanna Ruscito, responsabile regionale della Lega per l'immigrazione e la sicurezza ed Ezia de Fiore coordinatrice cittadina per le politiche sociali e la famiglia. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev