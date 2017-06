Londra (askanews) - Si sono aperte le urne per le elezioni politiche anticipate in Gran Bretagna. Le operazioni di voto sono inziate alle 7 del mattino (le 8 in Italia) e dureranno fino alle22 (le 23 italiane) dell'8 giugno. Nelle immagini un seggio a Clonoe in irlanda del nord con i primi elettori a recarsi al voto.