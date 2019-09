Gb, Beatrice di York sposerà l'italiano Edoardo Mapelli Mozzi

Roma, 26 set. (askanews) - La nipote della Regina Elisabetta, principessa Beatrice di York, si è fidanzata ufficialmente con l'imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Lo ha annunciato la famiglia reale su Twitter, pubblicando una foto del recente "engagement", scattata dalla sorella Eugenia in Italia, dove non passa inosservato l'anello di fidanzamento.La figlia del principe Andrew e di Sarah Ferguson, e il futuro principe sono "felicissimi" e hanno annunciato:"Siamo entrambi così emozionati di imbarcarci in questa avventura di vita insieme e non vediamo l'ora di sposarci". "Condividiamo - hanno continuato - tanti interessi e valori e sappiamo che questo ci darà molta forza negli anni a venire, pieni di amore e felicità".La 31enne componente della Casa reale britannica è la nona in linea di successione al trono britannico. La relazione con Mapelli Mozzi sarebbe iniziata due anni fa in Italia. Mapelli Mozzi - direttore di una società di sviluppo immobiliare - ha già un figlio di due anni da una precedente relazione.