Gb, la maratona a Manchester: "Uniti contro i terroristi"

Manchester(askanews) - Una città unita contro i terroristi: così si è presentata domenica Manchester in occasione della sua tradizionale mezza maratona, tenuta a neanche una settimana dall'attentato di lunedì scorso, costato la vita a 22 persone.Gli abitanti della città nel Nord-Ovest dell'Inghilterra si sono accalcati sulle barriere presenti lungo tutto il percorso per sostenere i 40.000 partecipanti alla maratona, ma soprattutto per esprimere attaccamento loro città. Prima della partenza i corridori hanno osservato un minuto di silenzio.Imponente il dispositivo di sicurezza per la gara, ma tutto si è svolto senza problemi.