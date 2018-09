Gb, Meghan sceglie un Givenchy nero per la prima uscita da sola

Londra (askanews) - Un abito da cocktail nero firmato Givenchy. E' stata questa la scelta della Duchessa del Sussex, al secolo Meghan Markle, per la sua prima uscita ufficiale da sola, senza il principe Harry, alla Royal Academy of Arts per visitare una mostra sull'Oceania. Un modello che ricorda la Meghan prima delle nozze, una versione più "indipendente", secondo i media britannici. Con le immancabili scarpe Aquazzura ai piedi, la Duchessa ha scelto ancora una volta la casa di moda di fiducia, la stessa che ha disegnato il suo abito di nozze e la prima uscita da sola con la regina Elisabetta II al Royal Ascot.