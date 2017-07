GB, ultimo volo William: lascia l'eliambulanza

Londra - Ultimo volo per William, come annunciato, il principe ha chiuso la sua carriera da elicotterista per concentrarsi sui suoi doveri reali.Al termine del suo un ultimo turno di notte, nell'Est inglese, il Duca di Cambridge, secondo in linea di successione al trono d'Inghilterra, ha posato per le foto di rito con i suoi colleghi e ha ringraziato tutti per questi anni di lavoro insieme, poi ha appeso il casco da pilota di eli-ambulanza."Il principe William ha collaborato meravigliosamente con la nostra equipe. E' stato un enorme piace averlo a bordo. Lui ha lavorato sodo come un membro qualsiasi del gruppo. Sempre pronto a sporcarsi le mani partendo in volo, pulendo il mezzo o aiutando i malati che stavamo trasportando. E' stato davvero uno di noi" racconta il capitano David Kelly, pilota in servizio presso la East Anglian Air Ambulance insieme al principe."Ho assistito a tremende tragedie. Come parte del team, sono stato invitato a casa della gente, a condividere momenti di estrema emozione, che fosse sollievo per aver dato a qualcuno la possibilità di combattere, o che fosse profondo dolore", ha scritto il principe in un editoriale di congedo pubblicato dall'Eastern Daily Press.