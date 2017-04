Gelato Festival a Roma, l'artigianato d'eccellenza al Pincio

Sedici gran maestri de Gelato si sfideranno nella seconda tappa del Gelato Festival Europa che si svolge a Roma, sulla terrazza del Pincio,fino al primo maggio. Ci sara' anche il laboratorio mobile di gelateria piu' grande d'Europa, chiamato Buontalenti in onore dell'architetto di Firenze che per primo invento' "la crema fredda fiorentina" nel 1559 che si puo' considerare il primo prototipo dell'attuale Gelato artigianale. Il programma dei tre giorni prevede inoltre giochi (truccabimbi, mascotte, musica e dj) e l'aula didattica con corsi dedicati a bambini e adulti su come fare il Gelato o come aprire una gelateria. Il vincitore sara' eletto il primo maggio alle 22, con il combinato voto della giuria popolare e della giuria tecnica (Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2017 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev