Gelo in Usa, come gli alligatori sopravvivono nel ghiaccio

Shallotte (askanews) - Sopravvivere al gelo non è cosa semplice ma gli animali in natura escogitano tecniche di sopravvivenza impensabili. Il video girato nello Swamp Park di Shallotte, in North Carolina, dimostra l'efficacia della tecnica conosciuta come "stato di brumazione" usata dai grossi rettili per resistere alle temperature abbondantemente sotto zero.Gli alligatori restano immersi nell'acqua ghiacciata tirando fuori solo la punta del muso per respirare. In questo modo risparmiano energie. Sono infatti in grado di abbassare la temperatura corporea e rallentare il metabolismo per sopravvivere al gelo.