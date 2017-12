(Agenzia Vista) Liguria, 08 dicembre 2017 Il Genoa ha fatto visita all'istituto Gaslini di Genova con doni ai bambini ricoverati. L'Istituto Giannina Gaslini è un Ospedale che ha come scopo il ricovero e la cura dei pazienti in età pediatrica, la ricerca in campo biomedico. A margine della visita Andrea Bertolacci ha parlato della situazione dei rossoblu nel campionato di Serie A _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev