Genova, Bucci: il primo Consiglio comunale fissato il 12 luglio

Genova (askanews) - "A breve ci sarà l'insediamento e abbiamo già concordato la data del primo consiglio regionale che sarà, se tutto va bene, mercoledì 12 di luglio". Lo ha annunciato il nuovo sindaco di Genova, Marco Bucci, parlando con i giornalisti questa mattina a Palazzo Tursi, sede del Comune."La composizione della giunta -ha concluso il neo sindaco di centrodestra- non la dico ma posso dirvi che ci saranno 11 assessori più parecchi consiglieri con delega".Poi parlando di immigrazione ha dichiarato: "Noi vogliamo integrare i migranti ma accoglierli non è sufficiente. Se li accogliamo soltanto dopo due anni dobbiamo rispedirli a casa, che è una tragedia per noi e soprattutto per loro. La vera risposta è nell'integrazione come ho detto in campagna elettorale".