Genova, Pirondini M5S: al ballottaggio voterò scheda bianca

Genova. (askanews) - A proposito del ballottaggio a Genova tra centrodestra e centrosinistra il prossimo 25 giugno il candidato sindaco del M5S Luca Pirondini non ha dato indicazioni di voto."Io voterò scheda bianca" ha dichiarato Pirondini. "Genova purtroppo non può aspettarsi grandi cambiamenti da questi due candidati sindaco perché uno rappresenta la parte che ha distrutto la città e l'altro quella che ha distrutto questo paese. Non diamo indicazioni di voto, ognuno è libero di fare quello che ritiene più opportuno. Voterò scheda bianca perché comunque è importante andare a votare, non siamo per l'astensionismo. Votare è un diritto e un dovere per i cittadini genovesi ma non chiederò di scegliere tra la padella o la brace".