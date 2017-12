(Agenzia Vista) Napoli, 11 dicembre 2017 Gentiloni a Napoli, polizia carica disoccupati: 'aggrediti con manganellate ma non ci fermeranno' Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è a Napoli per l'iniziativa: il Marttino incontra i giovani, le istituzioni, le imprese e i saperi "Avere 20 anni al Sud le ragioni per restare e per tornare". All'ingresso del teatro Mercadante sede dell'iniziativa, è montata la protesta dei disoccupati che hanno denunciato di essere stati aggrediti con manganellate. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev