(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2017 Gentiloni Gentiloni: accordi Parigi non vanno solo difesi ma anche attuati cresce in modo impressionante ''Gli accordi di Parigi" sul clima "non sono solo da difendere ma da attuare''. Queste le parole del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante il suo intervento al convegno Enel dal titolo ''l'Italia e le energie rinnovabili''. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev