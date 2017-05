Gentiloni: al vertice Nato rilancio solidarietà transatlantica

Bruxelles (askanews) - "Il vertice Nato è utile per il rilancio solidarietà transatlantica. Poi saremo al lavoro per il G7 Taormina su temi come sicurezza, migrazioni, clima e rapporti con l'Africa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti a margine del vertice Nato a Bruxelles, in Belgio e alla vigilia del summit del G7 di taormina, in Sicilia."A Taormina - ha spiegato - su proposta italiana, sottoscriveremo una dichiarazione comune contro il terrorismo, per ribadire in modo solenne questo impegno da parte dei paesi del G7. E naturalmente anche gli incontri a margine del vertice di oggi serviranno per una messa a punto di quello che sarà il confronto domani e dopodomani in Sicilia"."Non sarà un confronto semplice - ha concluso Gentiloni - ma l'Italia che, svolge quest'anno la funzione di presidenza (del G7, ndr) cercherà di renderlo un confronto utile e come sempre in questi casi, capace di far convergere le posizioni".