Gentiloni alla Fao: in lotta alla fame non c'è spazio per la rassegnazione

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2017 Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, alla Conferenza Fao"L'Italia intera e' mobilitata nell'accoglienza dei migranti e chiede condivisione in questa opera, necessaria se l'Europa vuole mantenere fede ai propri principi, storia e civilita' e necessaria all'Italia per evitare che la situazione divenga insostenibile e alimenti reazioni ostili in un tessuto sociale che fino a ora ha reagito in modo esemplare, con coesione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev