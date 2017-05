Gentiloni: con la Francia lavoreremo insieme per una Ue più forte

Parigi (askanews) - "Sono certo che Italia e Francia lavoreranno insieme per una Unione europea più forte e più vicina ai cittadini". Lo ha detto il presidente del ConsiglioPaolo Gentiloni nelle dichiarazioni alla stampa a Parigi, nel cortile dell'Eliseo, in occasione dell'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.Secondo Gentiloni l'elezione di Macron rappresenta "una iniezione di fiducia e di speranza per l'Unione europea. Ora bisogna investire questo capitale in una direzione comune, integrando le azioni per la difesa e la sicurezza".Al centro dell'incontro, assieme all'agenda del G7 ("clima, migranti, commercio internazionale e crescita condivisa") anche la sicurezza internazionale. E sull'emergenza flussi migratori Macron ha teso una mano a Gentiloni."Conosco le sfide che l'Italia affronta per l'immigrazione e ne parleremo. D'altra parte credo che non abbiamo sufficientemente ascoltato il grido d'allarme lanciato dall'Italia" sui migranti, ha detto il presidente francese, aggiungendo che "servono regole d'asilo per proteggere gli Stati più sottoposti a questa pressione migratoria, per stabilire regole comuni".