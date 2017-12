(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2017 Gentiloni dati crescita incoraggianti non possiamo stare fermi Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interviene in aula al Senato per l'informativa alla vigilia del Consiglio Europeo: "Nel momento in cui abbiamo dati incoraggianti sul terreno macroeconomico, il messaggio italiano e' che non possiamo stare fermi e perdere questa occasione. Non possiamo e non dobbiamo e faremo di tutto anche in questo consiglio per cogliere questa occasione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev