Gentiloni: governo porta avanti riforme senza ripensamenti

Roma (askanews) - "Io non vedo rischi nè di ripensamenti ne di ritardi: lavoriamo e portiamo avanti le riforme in continuità con il governo precedente". Lo ha sottolineato il premier Paolo Gentiloni, parlando a margine del vertice di Lisbona, sulle preoccupazioni del governatore di Bankitalia Ignazio Visco sulla possibilità di interruzione del percorso riformatore."Non bisogna mai dare soprattutto all'estero l'immagine di precarietà di governi che non hanno la pienezza dei loro poteri" ha proseguito il premier."Il governo - ha aggiunto Gentiloni- si è mosso con responsabilità e decisione in attuazione delle riforme. E nelsettore bancario -in contatto con la Banca d'Italia- anchetempestivamente"."Sulla durata della legislatura ne discutono e vedranno le forze politiche in Parlamento. Non è certo il governo a dover prendere decisioni. Il governo ha il dovere di governare dimostrando forza e responsabilità e di questo, soprattutto all'estero, mi pare ci ci sia consapevolezza".