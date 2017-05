Gentiloni in Russia, accordo cooperazione tra Eni e Rosneft

Sochi (askanews) - Eni e la russa Rosneft estendono l'accordo di cooperazione tra le due società. L'intesa è stata firmata stamani a Sochi dall'Ad Eni Claudio Descalzi, nell'ambitodella visita del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Il progetto prevede l'approfondimento della collaborazione bilaterale nei settori dell'upstream, delle tecnologie, della petrolchimica e del marketing. Firmati, oggi, anche un accordo di cooperazione tra il Politecnico di Torino, l Università Mgimo e Rosneft: il progetto prevede la realizzazione di programmi di formazione avanzata, di realizzazione di progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico edi innovazione nel settore del petrolio e del gas naturale. L'obiettivo è avviare progetti di ricerca congiunta e consentire agli ingegneri e ai tecnici che poi lavoreranno in Rosneft diformarsi in Italia.Un altro accordo coinvolge il Politecnico di Torino, l'UniversitàGubkin e Rosneft: il progetto prevede la realizzazione diprogrammi di formazione avanzata, di realizzazione di progetti diricerca, di sviluppo tecnologico e di innovazione nel settore delpetrolio e del gas naturale.L obiettivo è avviare progetti di ricerca congiunta e consentireagli ingegneri e ai tecnici che poi lavoreranno in Rosneft diformarsi in Italia.Sottoscritto anche un accordo di potenziale partenariato traPietro Fiorentini e Rosneft: le due società intendono valutarel avvio della cooperazione industriale per produrre in Russia latecnologia multyface (tecnologia all avanguardia per misurare iflussi nei giacimenti petroliferi) del partner italiano, acominciare con un progetto pilota per testarne l efficacia inRussia. L obiettivo è quello di consolidare la presenza sulmercato russo dell azienda italiana, avviando un rapporto dicarattere strategico-industriale con la più grande aziendapetrolifera quotata in borsa al mondo.Una ulteriore intesa di cooperazione è stata siglata traTecnoclima e Rosneft: le due società intendono valutare l avviodi una cooperazione industriale per localizzare in Russia laapparecchiature italiane per il riscaldamento di piattaforme ditrivellazione, attraverso un progetto pilota.L obiettivo è quellodi consolidare la presenza sul mercato russo dell aziendaitaliana, avviando un rapporto di caratterestrategico-industriale con la più grande azienda petroliferaquotata in borsa al mondo.Infine è stato siglato un ccordo tra Anas, Russian DirectInvestment Forum e Avtodor per la gestione congiunta di trattistradali.