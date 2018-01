(Agenzia Vista) Napoli, 26 gennaio 2018 Gentiloni: innovazione non e' una minaccia da cui tenersi al riparo ''C'è un messaggio in questo lavoro, dobbiamo guardare al futuro dell'innovazione con fiducia e un'opportunità in più, non come una minaccia da cui tenersi al riparo''. Queste le parole di Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio, intervenendo alla sottoscrizione dell'accordo tra Cisco, Apple e Universita' Federico II al dipartimento di San Giovanni a Teduccio. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev