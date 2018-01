Gentiloni: investire sulla nostra identità e non averne paura

(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 07 gennaio 2018 Gentiloni investire sulla nostra identita e non averne paura Il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Reggio Emilia per la Giornata nazionale della Bandiera. Così il presidente durante il suo intervento: "Troppo spesso sottovalutiamo la forza della nostra storia e identita'. Abbiamo dati record su turismo, cultura ed export. C'e' una conferma della grandissima capacita' di attrazione del nostro Paese, l'appeal dell'Italia, che altri nel mondo ci riconoscono e ci invidiano, deve essere nostro motivo di orgoglio. Non possiamo essere italiani riluttanti"./ fonte diretta Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev