Gentiloni: "Italia non è contro Ue ma difenda propri interessi"

(Agenzia Vista) Liguria, 04 maggio 2018 "Guai se l'Italia smettesse di fare l'Italia. Non possiamo permetterci ne' un Paese che ritiene esaurita la propria politica estera allineandosi alle scelte dell'Alleanza Atlantica e della Ue, perche' questi binari pur rilevanti non sono esaustivi, ne' contemporaneamente l'Italia puo' permettersi di uscire da questi binari. L'Italia non e' un paese neutrale, non puo' permettersi di essere fuori o contro l'Europa". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nel suo intervento sul palco del Festival di Limes. _Courtesy Governo.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it